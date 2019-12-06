В Нижнем Тагиле горит двухэтажный дом на Новой Кушве

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В Нижнем Тагиле горит двухэтажный дом на улице Садоводов. По словам очевидцев, пожар начался в районе полудня.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО рассказали, что сейчас на месте работают пожарные, оперативная информация пока уточняется и будет известна позднее.
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На месте дежурят автомобиль скорой медицинской службы, а также газовая служба.
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