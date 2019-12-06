В Нижнем Тагиле водитель «Ода» пострадала в лобовом столкновении с иномаркой
Вчера, 22:27ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сегодня вечером в Алтайском микрорайоне в Нижнем Тагиле произошло лобовое столкновение автомобилей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам очевидцев, водитель автомобиля Volkswagen двигался в сторону Вагонки. В этот момент на встречную полосу выехала «Ода», водитель которой не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение.
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В результате ДТП водитель «Оды», женщина, была госпитализирована. По предварительной информации, с ней в машине в момент аварии находился ребенок. О его состоянии ничего не известно.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробности произошедшего выясняются.
В отделении пропаганды TagilCity.ru не смогли предоставить оперативный комментарий.
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