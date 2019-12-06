В Свероуральске стая бездомных собак напала на прохожего и женщину с детской коляской

Поводом для разбирательств стало видео, появившееся в соцсетях 5 декабря. На кадрах ролика видно, как мужчина сначала спокойно пытается уйти от собак, но потом подбегают еще несколько животных и гонят его до дороги.

Мужчина, убегая от собак, упал на дорогу. Ему повезло, что рядом не проезжали автомобили, иначе он мог бы угодить под колеса,сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Позже стало известно, что эта же стая пыталась напасть на женщину с коляской.

В ходе доследственной проверки следователи установят все обстоятельства инцидента. Также планируется затребовать у муниципальных служб документацию по отлову бездомных животных.