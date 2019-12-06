В Свероуральске стая бездомных собак напала на прохожего и женщину с детской коляской
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Североуральске сотрудники СКР начали проверку по факту нападения бездомных собак на прохожих, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Поводом для разбирательств стало видео, появившееся в соцсетях 5 декабря. На кадрах ролика видно, как мужчина сначала спокойно пытается уйти от собак, но потом подбегают еще несколько животных и гонят его до дороги.
Мужчина, убегая от собак, упал на дорогу. Ему повезло, что рядом не проезжали автомобили, иначе он мог бы угодить под колеса,сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Позже стало известно, что эта же стая пыталась напасть на женщину с коляской.
В ходе доследственной проверки следователи установят все обстоятельства инцидента. Также планируется затребовать у муниципальных служб документацию по отлову бездомных животных.
Видео
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Видео: группа «Подслушано Североуральск»
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