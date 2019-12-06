Загорелась мансарда: подробности пожара частного дома на Новой Кушве
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сегодня, 6 декабря, в Нижнем Тагиле на улице Садоводов сгорел частный дом. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание на мансарде, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 12:38. Полностью ликвидировать огонь удалось в 14:30. Из-за повышенной сложности пожару присвоен ранг 1-БИС. Площадь распространения огня составила 140 квадратных метров. В тушении принимали участие 12 пожарных на четырех единицах техники.
По предварительным данным, возгорание возникло на втором этаже дома из-за замыкания проводки. В результате происшествия никто не пострадал.
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