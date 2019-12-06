Загорелась мансарда: подробности пожара частного дома на Новой Кушве

Сообщение о возгорании поступило в 12:38. Полностью ликвидировать огонь удалось в 14:30. Из-за повышенной сложности пожару присвоен ранг 1-БИС. Площадь распространения огня составила 140 квадратных метров. В тушении принимали участие 12 пожарных на четырех единицах техники.