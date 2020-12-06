На территории стройки ледовой арены УГМК в Екатеринбурге сорвались двое рабочих

Напомним, 30 сентября стало известно, что начальная стоимость ледового стадиона УГМК составляла 140 миллионов евро. Но, согласно изменениям в областной программе, она выросла до 255 миллионов. Объект планируется использовать в рамках проведения Универсиады-2023. Сдать новую Ледовую арену должны к 2022 году.