На Урале пациенты рассказали о смерти мужчины после 3-хнедельного ожидания реанимации

На Урале пациенты рассказали о смерти мужчины после 3-хнедельного ожидания реанимации

Сегодня, 12:33ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Местный житель Заречного три недели болел двусторонней пневмонией и, по словам пациентов больницы, не смог дождаться перевода в реанимацию, скончавшись в возрасте 45 лет.

Последние дни своей жизни Евгений кашлял кровью, также у него отекли ноги. Когда врачи сделали томограмму, поражение легких составляло 75%.

По словам соседа по палате, по ночам мужчина страдал от одышки и, просыпаясь, ходил по комнате. После он начал кашлять кровью и страдать от отечности ног.

Приходит утром врач. Мы к нему с этой темой: кровью кашляет, ненормально. Врач: «При двусторонней пневмонии это нормально, не беспокойтесь». И все, продолжают нас колоть антибиотиками, колеса давать,поделился с Е1 сосед Евгения.

Также он сообщил, что десять дней они с товарищем ждали результатов анализа на коронавирус, который оказался отрицательным.

Дальше больше, решаю сдать анализ на антитела и сгонять на КТ. На антитела сдал, показало большую концентрацию антител. С ковидом лежал, в общем. Товарищ подавно, вот так эти тесты врут,рассказал мужчина.

В результате, Евгения перевели сначала к «ковидным» пациентам, а после, когда он перестал ходить, в терапию. В один из дней врач сказал, что завтра болеющего мужчину переведут в реанимацию, однако на утро Евгений не проснулся.

По словам сестры погибшего, родственника они похоронили 4 декабря.

Напомним, 19 октября, в Екатеринбурге, скончалась 80-летняя пациентка. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Осмотревший ее реаниматолог установил, что состояние стабильное. Пациентка была направлена на прохождение компьютерной томографии. Во время процедуры у нее остановилось сердце.

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