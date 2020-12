В Ростове-на-Дону, на местном рынке, воспламенился павильон с пиротехникой.

Площадь пожара возросла до 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар получил четвертый уровень сложности, к его тушению привлекли 144 человека и 44 единицы техники. Video: Ura.ru Напомним, в Екатеринбурге пожарные всю ночь тушили склад, загоревшийся вечером 7 ноября. На складе хранилась пластиковая тара, парфюмерия, бытовая химия и электрооборудование. В Екатеринбурге пожарные всю ночь тушили склад

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter