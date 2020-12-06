В Екатеринбурге Hyundai снес ждавшую «зеленый» девушку-пешехода

Инцидент произошел 5 декабря, вечером, на улице Малышева. Hyundai вылетел со встречного направления и врезался в Volkswagen, поворачивающий налево. От силы удара Hyundai откинуло в группу людей на пешеходном переходе. Машина снесла девушку, в результате чего она отлетела на несколько метров. Молодые люди, стоявшие рядом с девушкой, скрылись с места происшествия, а пострадавшей помогли двое водителей, которые устроили ДТП, и девушки, проходившие неподалеку.