22-летний парень хотел покататься и угнал отечественную легковушку в Екатеринбурге

22-летний молодой человек, который ранее уже имел судимость, захотел прокатиться и для этих целей угнал легковой автомобиль.

К сотрудникам полиции обратился хозяин «ВАЗ-21113». По его словам, машина исчезла с парковки на улице Родонитовой. Ущерб владелец оценил в 60 тысяч. В результате автомобиль, имеющий следы угона, нашелся на проезде Водительском. У него были скручены провода зажигания. Сам злоумышленник объяснил, что решил спонтанно похитить автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу. На данный момент заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет колонии. Напомним, в конце августа житель Нижнего Тагила получил полгода колонии-поселения за то, что угнал автомобиль на Сухоложском поселке. Автомобиль, стоимость которого достигает 30 тысяч рублей, был без сигнализации и с разряженным аккумулятором. Устроивший «покатушки» на угнанной машине тагильчанин осужден на полгода

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