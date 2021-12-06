30 российских туристов застряли в снежной ловушке посреди уральской тайги

Более 30 российских путешественников застряли у подножия главного Уральского хребта на севере Свердловской области. Они поехали кататься на снегоходах к Сосьвинскому камню на границе с Пермским краем.

Во время поездки начал падать сильный снег. В результате все пути оказались заблокированы. Туристы смогли добраться до уральской базы отдыха «Кваркуш». Они приехали во вторник кататься к нам на базу на снегокатах. Заехала группа и всё, встряла по полной, рассказал Е1 директор базы Кирилл Мартюшев. Он отметил, что от базы длина дороги составляет около 70 километров. Проехать туристам удалось около 30. Также Мартюшев добавил, что за четыре дня выпала трехмесячная норма осадков. На базу прибыла помощь. Для туристов доставлено топливо и еда. Проблема была в аномально теплой погоде. Из-за этого ратрак, которым в тайге чистят дороги, не мог работать. В результате в ночь с 5 на 6 декабря туристы были эвакуированы на ратраке. Их довезли до перевала, расположенного в 35 километрах от базы. Там уже начинается дорога до Североуральска.

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