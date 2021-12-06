Мальчик спас провалившуюся под лед восьмиклассницу в Екатеринбурге

По словам мамы юноши, в тот день он вместе с другой провожал свою знакомую. Подростки начали веселиться на берегу пруда. В один момент девочка выбежала на лед и забежала далеко, однако он не выдержал и треснул. Подросток провалилась в воду. Тогда парень тут же побежал спасать знакомую, которая уже наглоталась воды. Юноша вытащил ее на лед, после чего сам выбрался на сушу, сообщает «КП-Екатеринбург».