Мальчик спас провалившуюся под лед восьмиклассницу в Екатеринбурге

Мальчик спас провалившуюся под лед восьмиклассницу в Екатеринбурге
Мальчик спас провалившуюся под лед восьмиклассницу в Екатеринбурге
Сегодня, 21:36ПроисшествияФото: 1MI
Молодой человек вытащил восьмиклассницу, которая провалилась под лед на Нижне-Исетском пруду в уральской столице. Инцидент произошел вечером 30 ноября.

По словам мамы юноши, в тот день он вместе с другой провожал свою знакомую. Подростки начали веселиться на берегу пруда. В один момент девочка выбежала на лед и забежала далеко, однако он не выдержал и треснул. Подросток провалилась в воду. Тогда парень тут же побежал спасать знакомую, которая уже наглоталась воды. Юноша вытащил ее на лед, после чего сам выбрался на сушу, сообщает «КП-Екатеринбург».

Позвонил маме, он сообщил об инциденте. В результате женщина забрала его домой, а за девочкой приехала классная руководительница.

Напомним, спасатели вытащили рыболова с середины Городского пруда в Екатеринбурге. Это произошло после обращения местных жителей, заметивших неподвижно стоящего на льду мужчину.

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Екатеринбург
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