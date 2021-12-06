Молодой человек напал с ножом на водителя и попытался угнать грузовик в Екатеринбурге

Молодой человек напал с ножом на водителя и попытался угнать грузовик в Екатеринбурге
Молодой человек напал с ножом на водителя и попытался угнать грузовик в Екатеринбурге
Сегодня, 22:11ПроисшествияФото: 1MI
Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который подозревается в том, что напал на человека, нанес ножевое ранение и угнал грузовик. Инцидент произошел 5 декабря в уральской столице на улице Волгоградской.

Сообщение об инциденте поступило экипажу вечером. Молодой человек с ножом напал на человека, ранил его и захотел угнать грузовой автомобиль, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу свердловского управления Росгвардии.

Сотрудникам удалось выяснить, что нападавший вскрыл машину и, в попытках завести ее, повредил замок зажигания. Сигнализация привлекла внимание хозяина. Он попробовал самостоятельно задержать злоумышленника, но тот ударил ножом и убежал. Раненный был госпитализирован.

Росгвардейцы нашли подозреваемого на улице Серафимы Дерябиной. В процессе допроса он сознался в содеянном и был доставлен в отел полиции.

Напомним, в конце октября стало известно, что 26-летний екатеринбуржец, подозреваемый в серии краж элитных авто, был задержан в рамках профилактического мероприятия «Автомобиль» на тренировке в фитнес-клубе. Кроме него также задержаны двое мужчин.

Сюжеты:
Екатеринбург
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