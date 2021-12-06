Стали известны подробности ДТП с погибшей дочерью экс-депутата думы Екатеринбурга

Сообщение об аварии поступило в отдел МВД по Верховажскому району 5 декабря около 16.50, сообщили в полиции Вологодской области, пишет Е1.
Сначала поступила информация, что погибли две женщины и ребенок. Они были зажаты в автомобиле, так как он был сильно искорежен. После выяснения личностей погибших оказалось, что скончались женщина, мужчина и ребенок.
Столкнулись Hyundai H1 и KIA Rio. За рулем Hyundai был мужчина 1998 года рождения, KIA управляла женщина 1996 года рождения, в этой машине находился пассажир, мужчина 1988 года рождения, и девочка 2018 года рождения. Они ехали со стороны Москвы, рассказали в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.
Там уточнили, что пока детали ДТП устанавливаются.