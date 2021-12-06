Удирал от полиции: подробности ДТП с погибшим на Исинском тракте под Тагилом

Удирал от полиции: подробности ДТП с погибшим на Исинском тракте под Тагилом
Удирал от полиции: подробности ДТП с погибшим на Исинском тракте под Тагилом
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Погибший водитель «Киа Рио», который врезался в дерево на Исинском тракте под Нижним Тагилом, удирал от сотрудников ГИБДД, так как ехал на автомобиле без номеров.

Иномарка без номеров привлекла внимание инспекторов ДПС на улице Ильича на Вагонке утром 6 декабря. Полицейские попытались остановить водителя с помощью громкоговорителя, но безуспешно, и стали догонять транспортное средство.

Нарушитель, удирая от погони, не справился с управлением на Исинском тракте и врезался в дерево, он скончался на месте аварии.

Погибшим оказался 43-летний мужчина, он не был пристегнут ремнем безопасности. Для определения степени состояния алкогольного опьянения будет проведена экспертиза, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, в ДТП в Вологодской области скончались дочь и внучка бывшего депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Головина.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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