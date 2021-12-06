Удирал от полиции: подробности ДТП с погибшим на Исинском тракте под Тагилом

Иномарка без номеров привлекла внимание инспекторов ДПС на улице Ильича на Вагонке утром 6 декабря. Полицейские попытались остановить водителя с помощью громкоговорителя, но безуспешно, и стали догонять транспортное средство.
Нарушитель, удирая от погони, не справился с управлением на Исинском тракте и врезался в дерево, он скончался на месте аварии.
Погибшим оказался 43-летний мужчина, он не был пристегнут ремнем безопасности. Для определения степени состояния алкогольного опьянения будет проведена экспертиза, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Напомним, в ДТП в Вологодской области скончались дочь и внучка бывшего депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Головина.