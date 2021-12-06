В тагильской больнице скончался покалеченный боксером житель Лесного

В тагильской больнице скончался покалеченный боксером житель Лесного
В тагильской больнице скончался покалеченный боксером житель Лесного
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: 1MI
В больнице Нижнего Тагила скончался 50-летний житель Лесного Глеб Дмитриев. Он более двух лет добивался привлечения к ответственности боксера, который нанес ему удар по голове во время конфликта.

Дело боксера только поступило в суд Лесного. Дата рассмотрения неизвестна, пишет Е1 со ссылкой на жену погибшего. Расследование длилось 2,5 года.

Родственники Глеба рассказывали, что в августе 2019 года мужчина приехал на своей «Газели» с товаром. На месте он поругался с Максименко, который мешал проезду, припарковавшись в неположенном месте. Мужчина обиделся и позвал на место Альберта Абдулова, являющего боксером. Абдулов и Дмитриев вышли «поговорить» и там боксер отправил мужчину в нокаут. В результате у него была сломана нога и височная кость. Момент удара попал на видео, а также последствия.

Почти два года уголовное дело оставалось без фигуранта. Затем пострадавший добивался, чтобы причинение вреда здоровью верно квалифицировали. 3 декабря Глеб скончался в больнице от инсульта. Родные предполагают, что это последствие травмы.

Сам же боксер ранее заявлял, что просто толкнул оппонента.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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