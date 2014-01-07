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В Нижнем Тагиле мужчина украл снегокаты у молодых мам, чтобы продолжить празднование
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле мужчина украл снегокаты у молодых мам, чтобы продолжить празднование

7 января 2014, 13:00Происшествия
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