В Нижнем Тагиле мужчина украл снегокаты у молодых мам, чтобы продолжить празднование

Молодые мамочки, соседки, вернувшись с прогулки с детьми, оставили снегокаты и санки в подъезде. Словом, это обычная практика, многие семьи не заносят в квартиру коляски, детские велосипеды, чтобы не «тащить» грязь и снег с улицы, да и планировка не всем позволяет завозить эти предметы в коридор.

В это время «бесхозный транспорт» заметил 33-летний мужчина, который прихватил добро, чтобы продлить себе праздники. Позже он признался, что сдал все в комиссионный магазин. Чтобы найти нарушителя, оперативники отделения полиции №16 опросили соседей дома, выяснили приметы подозреваемого. А 6 января группа немедленного реагирования обнаружила его на проспекте Строителей.

Сейчас сотрудники полиции принимают меры, чтобы изъять краденое из комиссионки. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, до суда ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.