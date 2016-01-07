Под Екатеринбургом сгорел дом именитой российской спортсменки Олеси Красномовец

Сама спортсменка во время пожара была на сборах в Тюмени. Дома был её муж. Он и пытался первым потушить пламя, но ему этого не удалось. Он получил ожоги.

Пострадали и кошки, жившие в особняке. Муж спортсменки спасал их, выбрасывая в окно. Из четверых кошек двух уже нашли.

Олеся рассказала журналистам о том, что пламя уничтожило все её спортивные награды.

Портал TagilCity.ru напоминает о том, что Олеся Красномовец (в замужестве Форшева) - уроженка Нижнего Тагила. На её счету золотые медали Чемпионатов мира и Европы по лёгкой атлетике в эстафете на 400 метров, а также серебро Олимпийских игр в Афинах 2004 года.

Сейчас для погорельцев принимает помощь Светлана Стихина. Она обещала передать всё полученное семье спортсменки.