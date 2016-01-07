В Новосибирске сожитель продал двух детей цыганам на органы

13-летняя Ксюша (имя ребенка изменено в соответствии с законодательством РФ - прим.автора) появилась на пороге дома своих бишкекских соседей в конце сентября: полуголая девочка была вся в синяках, на руках она держала своего пятилетнего брата.

Помогите нам только и смогла сказать она сквозь слезы.

Хозяева дома, пришедшие в ужас от состояния, в котором находились дети, сразу же их впустили.

Эта семья знала маму Ксюши и Темы: она рассказывала им, что родом из России. Поэтому супруги обратились с заявлением к послу России в Киргизии, - описывает происходившие события вице-консул Посольства России в Киргизии Анастасия Антонова. - Я сама сразу же поехала к детям.

МЕСЯЦ АДА

Сотрудники консульского отдела начали выяснять историю ребятишек. Соседи рассказали, что их мама умерла в начале сентября. И несколько недель после этого бывший сожитель матери, в доме которого находились ребятишки, постоянно избивал детей.

Остается только догадываться, что перенесли эти дети. Когда врачи посольства осмотрели ребят, они сказали только одно: если бы Ксюше не удалось каким-то чудом сбежать вместе с братом, то мальчик бы погиб, - при этих словах голос Анастасии Антоновой дрожит, чувствуется, что забота о пострадавших детях для нее не пустая формальность.

Ксюша рассказывала о «подвигах» маминого сожителя.

Когда их мама была в положении и ждала рождения Темы, сожитель бил ее, говоря: «Убью тебя и ребенка», - продолжает Анастасия. - Учитывая это, полиция разбирается в причинах гибели женщины: возможно, ее просто забил до смерти муж…

Сотрудники посольства оставили детей у соседей, спасших их. Предполагалось, что брат и сестра побудут там несколько недель, пока в посольстве разбираются с документами ребят. Но в тот же вечер ситуация изменилась.

- Мне на мобильный позвонили супруги, приютившие ребятишек, и попросили помощи - говорили, что к ним в дом наведались цыгане и требуют отдать детей, - вспоминает Анастасия. - Я опять помчалась туда.

Когда сотрудники посольства и милиция приехали на место, то увидели, что возле дома спасителей Ксюши и Темы действительно толпились цыгане. Видимо, испугавшись подъехавших машин, они разбежались.

Тогда правоохранители укрепились в версии, что сожитель матери мог продать детей цыганам. Ксюшу и Тему сразу же забрали и увезли в детский фонд, курируемый посольством.

ИЗ ХОЛОДНОЙ СИБИРИ - В НЕМЕЦКУЮ СЕМЬЮ

Теперь предстояло решить другую задачу: как перевезти детей в Новосибирскую область, где была зарегистрирована их мама.

Это решение было принято в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2010 № 370 «Об утверждении Положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию граждан России, оказавшихся на территории иностранного государства без средств к существованию», - поясняет Анастасия. - Однако у Темы не было даже свидетельства о рождении - чтобы его оформить, нам пришлось отправлять запросы во все киргизские роддома и выяснять, где он появился на свет. Его мать постоянно переезжала из одного города в другой, поэтому мы понятия не имели, где родился мальчик.

Вскоре пришел ответ из отдаленного киргизского городка: именно там сибирячка произвела на свет Тему, который родился недоношенным. Уже через сутки после родов мать просто взяла ребенка и покинула стены медицинского учреждения, так и не оформив нужные документы…

Когда свидетельство о рождении было готово, к делу подключилось правительство Новосибирской области.

Особую благодарность выражаем губернатору Новосибирской области, который незамедлительно откликнулся на обращение посла, а также руководителю пограничной службы ФСБ РФ Нечипоренко и его сотрудникам, содействовавшим отправке детей в Новосибирск, - говорят в Посольстве РФ в Киргизской Республике.

Сейчас Ксюша и Тема находятся в Новосибирском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - сообщил Сергей Санников, начальник Управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. - С ними работают психологи, чтобы помочь ребятишкам справиться с перенесенным стрессом.

Теперь в жизни Ксюши и ее брата настала, кажется, светлая полоса: их хотят усыновить родственники, которые живут в Германии. Теоретически усыновить детей мог родной отец Ксюши, который прописан в Новосибирске, но он отказался забирать детей.

Я лично буду помогать решить вопрос усыновления: сейчас мы вместе с немецкими родственниками детей собираем все необходимые документы, - решительно настроена Анастасия Антонова.