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В Новосибирске сожитель продал двух детей цыганам на органы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Новосибирске сожитель продал двух детей цыганам на органы

7 января 2016, 10:45ПроисшествияАлександра Логинова
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