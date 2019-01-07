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«Мог произойти взрыв»: утечка бытового газа произошла в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hot energy flame blue gas stove cooking heat 871136

«Мог произойти взрыв»: утечка бытового газа произошла в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: maxpixel.net
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