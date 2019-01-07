«Мог произойти взрыв»: утечка бытового газа произошла в Нижнем Тагиле

6 января в Нижнем Тагиле жители дома на улице Юности, 41 почувствовали запах газа. На место происшествия были вызваны специалисты, которые обнаружили утечку. Мог произойти взрыв.

По информации от жильцов подъезда, недавно в доме проводилась проверка газовой службы.

При проветривании тагильчане столкнулись с проблемой.