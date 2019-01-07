Подозреваемый в убийстве 18-летней свердловчанки был задержан в Краснотурьинске

Подозреваемым оказался 32-летний житель Краснотурьинска, который в настоящий момент не работает. Мужчина признался в содеянном и указал место, куда выбросил орудие (нож), с помощью которого совершил преступление.

Сотрудники МВД задержали злоумышленника по горячим следам. Ранее подозреваемый был судим. Правоохранительные органы ведут проверку причастности подозреваемого к другим нарушениям закона, совершенным на территории Краснотурьинска. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главка Свердловской области Валерий Горелых.