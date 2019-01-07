Подозреваемый в убийстве 18-летней свердловчанки был задержан в Краснотурьинске
Сегодня, 15:51ПроисшествияФото: pixabay.com
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 18-летней свердловчанки, тело которой было найдено в лесополосе поселка Воронцовка в Краснотурьинском ГО.
Подозреваемым оказался 32-летний житель Краснотурьинска, который в настоящий момент не работает. Мужчина признался в содеянном и указал место, куда выбросил орудие (нож), с помощью которого совершил преступление.
Сотрудники МВД задержали злоумышленника по горячим следам. Ранее подозреваемый был судим. Правоохранительные органы ведут проверку причастности подозреваемого к другим нарушениям закона, совершенным на территории Краснотурьинска. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главка Свердловской области Валерий Горелых.
Жителю Краснотурьинска, который подозревается в убийстве, грозит до 15 лет ИК. На подозреваемого наложен арест до 4 марта, сообщает «Уралинформбюро».
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