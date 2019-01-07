Поджог: автомобиль PR-директора TagilCity.ru Ирины Анисимовой сгорел в Нижнем Тагиле

В субботу, 5 января, в 23 часа в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль марки «Тойота Королла», принадлежащий PR-директору TagilCity.ru Ирине Анисимовой. Машина была припаркована у дома на ГГМ. Владелица автомобиля в этот момент находилась дома.

Я услышала стук в окно, стучал сосед, выглянула, а машина уже горит,пояснила Ирина.

Когда приехали огнеборцы, машина уже выгорела почти полностью. Пламя могло перекинуться на дом, в котором находилась несовершеннолетняя дочь Ирины.

Автомобиль был неисправен, находился не на ходу, клеммы с аккумулятора были сняты,рассказала Ирина Анисимова.

Потерпевшая оценивает автомобиль в 500 тысяч рублей, восстановлению машина не подлежит. На месте ЧП работала полиция, дознаватели, начальник следственного отдела. Пожарный дознаватель установил, что причиной пожара стал поджог. Инцидент может быть связан с профессиональной журналистской деятельностью Ирины Анисимовой.