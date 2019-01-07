Сделала сальто: 17-летняя девушка умерла в батутном парке «Атмосфера» в Тюмени
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 января в батутном парке «Атмосфера» умерла 17-летняя девушка из Карабаша Челябинской области. Подросток неудачно приземлился на батут после того, как решил сделать сальто.
Девушка потеряла сознание после того, как неудачно приземлилась на батут после трюка. Медики скорой помощи, которые прибыли на место через 13 минут, не смогли реанимировать пострадавшую, в итоге девушка скончалась на месте.
СКР по Тюменской области восстанавливают причину смерти подростка. В настоящий момент возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть потерпевшего», информирует ТАСС.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
1 млн рублей затребован родителями 4-летней девочки с предпринимателя из Серова из-за травмирования ребенка на батуте (ФОТО)
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей