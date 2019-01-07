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Сделала сальто: 17-летняя девушка умерла в батутном парке «Атмосфера» в Тюмени
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сделала сальто: 17-летняя девушка умерла в батутном парке «Атмосфера» в Тюмени

Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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