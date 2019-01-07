Тагильчанин подозревается в краже товара из салона сотовой связи на 200 тыс. рублей
Правоохранительные органы Нижнего Тагила задержали подозреваемого в краже товара из магазина сотовой связи, находящегося на Вагонке. Общий ущерб от украденного составил 200 тысяч рублей.
В результате расследования правоохранительным органам удалось установить, что злоумышленник выломал окно, чтобы забраться в помещение. Сигнал о взломе поступил на пульт частной охранной организации. Сотрудники ЧОП приехали и осмотрели здание. Не увидев следов преступления, они уехали. В момент приезда охраны злоумышленник находился в помещении.
Главным подозреваемым в деле кражи стал ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 53-летний житель Вагонки.
В момент задержания часть сотовых телефонов и аксессуаров уже была распродана, остальной товар полиция изъяла из жилья подозреваемого. Также правоохранительные органы нашли в квартире подозреваемого отвертку, которой было вскрыто окно.
В настоящий момент житель Дзержинского района находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет исправительной колонии, сообщает пресс-служба МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
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