Тагильчанин подозревается в краже товара из салона сотовой связи на 200 тыс. рублей

В результате расследования правоохранительным органам удалось установить, что злоумышленник выломал окно, чтобы забраться в помещение. Сигнал о взломе поступил на пульт частной охранной организации. Сотрудники ЧОП приехали и осмотрели здание. Не увидев следов преступления, они уехали. В момент приезда охраны злоумышленник находился в помещении.

Главным подозреваемым в деле кражи стал ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 53-летний житель Вагонки.

В момент задержания часть сотовых телефонов и аксессуаров уже была распродана, остальной товар полиция изъяла из жилья подозреваемого. Также правоохранительные органы нашли в квартире подозреваемого отвертку, которой было вскрыто окно.