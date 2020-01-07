Постпред Свердловской области задержан в Подмосковье по подозрению в браконьерстве
Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Постоянный представитель Свердловской области в Москве задержан по подозрению в браконьерстве, пишет ТАСС.
В пресс-службе ГУ МВД Московской области сообщили, что 6 января на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского район в Подмосковье были задержаны двое мужчин.
О постороннем автомобиле, въехавшем на территорию хозяйства, сообщил в полицию лесничий. Мужчины были задержаны и доставлены в ОП. Через некоторое время на территории охотохозяйства была обнаружена тушка животного, предположительно косули. В МВД пояснили, что по факту незаконной охоты и причастности к ней задержанных мужчин проводится проверка.
ТАСС сообщает, что один из задержанных — постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров.
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