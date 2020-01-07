В Екатеринбурге четыре самолета не смогли приземлиться из-за тумана
Вчера, 21:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 7 января из-за неблагоприятных погодных условий четыре самолета, летевшие в Екатеринбург, совершили посадку на запасных аэропортах, пишут ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолеты из Москвы и Сочи приземлись в Тюмени и Челябинске из-за тумана: рейсы из Москвы SU-1402, S7-1175 и N4-373 совершили посадку в Тюмени, рейс FV-5604 из Сочи - в Челябинске. Пассажиры рассказывают, что борт S7-1175 из Москвы в Екатеринбург кружил над аэропортом около часа, но не смог приземлиться и отправился в Тюмень.
Как сообщало Е1 сегодня днем, также были задержаны посадки рейсов из Москвы и Нягани. Задержки тоже были связаны с туманом. Пассажиры рассказывали, что для того, чтобы сесть, самолеты кружили над Кольцово около 50 минут.
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