В Екатеринбурге четыре самолета не смогли приземлиться из-за тумана

Самолеты из Москвы и Сочи приземлись в Тюмени и Челябинске из-за тумана: рейсы из Москвы SU-1402, S7-1175 и N4-373 совершили посадку в Тюмени, рейс FV-5604 из Сочи - в Челябинске. Пассажиры рассказывают, что борт S7-1175 из Москвы в Екатеринбург кружил над аэропортом около часа, но не смог приземлиться и отправился в Тюмень.