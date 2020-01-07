В ночь на Рождество в Нижнем Тагиле сгорел тягач Freightliner
Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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В Рождественскую ночь в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной сгорел тягач Freightliner, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 01:59. На месте работали 13 спасателей и четыре спецмашины. Пожар охватил 30 квадратных метров: сгорели шины, тягач, также был поврежден грузовой полуприцеп.
Пожар удалось локализовать к 02:16.
Напомним, что в ночь на 31 декабря в Нижнем Тагиле сгорели две иномарки.
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