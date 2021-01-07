Одна женщина погибла: группа уральских туристов застряла в горах Красноярского края

Одна женщина погибла: группа уральских туристов застряла в горах Красноярского края

Вчера, 18:50ПроисшествияPhoto: пресс-служба МЧС республики Хакасии
Группа свердловчан, несмотря на температуру около -45 градусов, приняла решение отправиться в природный парк «Ергаки» в Красноярском крае. Там они должны были совершить переход на лыжах, сообщает пресс-служба МЧС республики Хакасии.

Во время путешествия одной из участниц, 51-летней женщине, стало плохо. Остальные туристы позвонили по телефону спасения и попросили о помощи.

Лишь благодаря тому, что туристы имели при себе средства связи, спасателям удалось в кратчайшие сроки найти их местонахождение,отметили в МЧС.

Маршрут должен был продлиться с 29 декабря по 8 января. Остальных туристов спасатели эвакуировали на вертолете.

Напомним, в октябре, в горах Свердловской области, пропал уральский режиссер Руслан Алиев. Спустя несколько дней спасателям удалось его найти.

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