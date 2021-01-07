Тагильчанина обвинили в краже пистолета у сотрудницы полиции в парке «Народный»

Тагильчанина обвинили в краже пистолета у сотрудницы полиции в парке «Народный»

Вчера, 17:34ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Появились подробности инцидента с табельным пистолетом Макарова, который сотрудница правоохранительных органов Нижнего Тагила потеряла во время патрулирования парка «Народный».

Как стало известно, 37-летний лейтенант отошла в туалет, оставив оружие без присмотра.

О том, что пистолет был потерян, сотрудница полиции сообщила не сразу. О случившемся узнали в три часа ночи, после чего несколько сотрудников были направлены в парк для того, чтобы найти оружие. 3 января пистолет в отдел полиции принес раннее судимый 43-летний мужчина. На следующий день сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и задержали 44-летнего Максима Мартынова.

Как выяснилось позже, Мартынов увидел пистолет в пакете и украл его в тот момент, когда сотрудница полиции ушла в уборную, сообщает «КП-Екатеринбург».

Планируется, что в ближайшее время Максиму Мартынову выберут необходимую меру пресечения.

Напомним, вчера стало известно, что 37-летнюю сотрудницу полиции, потерявшую табельный пистолет Макарова, уволили со службы.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
оружиепистолетНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы