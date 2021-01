Тагильчанина обвинили в краже пистолета у сотрудницы полиции в парке «Народный»

Появились подробности инцидента с табельным пистолетом Макарова, который сотрудница правоохранительных органов Нижнего Тагила потеряла во время патрулирования парка «Народный».

Как стало известно, 37-летний лейтенант отошла в туалет, оставив оружие без присмотра. О том, что пистолет был потерян, сотрудница полиции сообщила не сразу. О случившемся узнали в три часа ночи, после чего несколько сотрудников были направлены в парк для того, чтобы найти оружие. 3 января пистолет в отдел полиции принес раннее судимый 43-летний мужчина. На следующий день сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и задержали 44-летнего Максима Мартынова. Как выяснилось позже, Мартынов увидел пистолет в пакете и украл его в тот момент, когда сотрудница полиции ушла в уборную, сообщает «КП-Екатеринбург». Планируется, что в ближайшее время Максиму Мартынову выберут необходимую меру пресечения. Напомним, вчера стало известно, что 37-летнюю сотрудницу полиции, потерявшую табельный пистолет Макарова, уволили со службы. В Нижнем Тагиле уволили со службы потерявшую пистолет сотрудницу полиции

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter