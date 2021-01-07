Тагильчанина обвинили в краже пистолета у сотрудницы полиции в парке «Народный»

О том, что пистолет был потерян, сотрудница полиции сообщила не сразу. О случившемся узнали в три часа ночи, после чего несколько сотрудников были направлены в парк для того, чтобы найти оружие. 3 января пистолет в отдел полиции принес раннее судимый 43-летний мужчина. На следующий день сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и задержали 44-летнего Максима Мартынова.