Тагильчанина обвинили в краже пистолета у сотрудницы полиции в парке «Народный»

Как стало известно, 37-летний лейтенант отошла в туалет, оставив оружие без присмотра.
О том, что пистолет был потерян, сотрудница полиции сообщила не сразу. О случившемся узнали в три часа ночи, после чего несколько сотрудников были направлены в парк для того, чтобы найти оружие. 3 января пистолет в отдел полиции принес раннее судимый 43-летний мужчина. На следующий день сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и задержали 44-летнего Максима Мартынова.
Как выяснилось позже, Мартынов увидел пистолет в пакете и украл его в тот момент, когда сотрудница полиции ушла в уборную, сообщает «КП-Екатеринбург».
Планируется, что в ближайшее время Максиму Мартынову выберут необходимую меру пресечения.
Напомним, вчера стало известно, что 37-летнюю сотрудницу полиции, потерявшую табельный пистолет Макарова, уволили со службы.