7 января утром в Нижнем Тагиле сгорели автобус и «ГАзель», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру в 05.33. На улицу Трикотажников выехали семь пожарных, также были задействованы две единицы техники. На площади 10 квадратных метров сгорел автобус «ПАЗ», кроме того были повреждены кузов и салон стоящего рядом автомобиля «ГАЗель». Пожар был потушен в течение двух минут. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле на улице Железнодорожная сгорели дом, гараж и машина. Хозяйка спала: в Нижнем Тагиле сгорели частный жилой дом, гараж и автомобиль

