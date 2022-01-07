11-летний мальчик и 40-летний мужчина погибли в лобовом ДТП на свердловской трассе

11-летний мальчик и 40-летний мужчина погибли в лобовом ДТП на свердловской трассе
11-летний мальчик и 40-летний мужчина погибли в лобовом ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 15:56ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области
Авария, в которой скончались два человека, произошла утром 7 января на 5-м километре соединительных дорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Серов — Североуральск — Ивдель. Там столкнулись Nissan и Lexus.

Данные ГИБДД гласят, что виновником аварии является 40-летний мужчина из Среднеуральска. Он вместе со своей семьей ехал в Nissan. Направляясь со стороны Североуральска, мужчина решил совершить обгон, однако выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Lexus, ехавшим в Югорск, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Позже станет известно, находился ли водитель в состоянии опьянения. Мужчина в Lexus трезв и не получил травмы. Его стаж вождения — 25 лет.

Однако в ДТП скончался 11-летний мальчик, ехавший на заднем сиденье Nissan. Позже в больнице умер и сам виновник аварии. Также с различными травмами были госпитализированы пассажирка Lexus и два пассажира Nissan.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области

Напомним, редакция TagilCity.ru составила свою подборку запомнившихся ДТП за 2021 год.

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