Водитель такси устроил лобовое столкновение на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

ДТП произошло утром седьмого января. 44-летний таксист за рулем Renault Logan мчался в сторону села Николо-Павловское, но не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где и влетел в кроссовер Toyota RAV4.
Результатом столкновения стала черепно-мозговая травма у таксиста. Мужчина был госпитализирован. 41-летняя тагильчанка, находившаяся за рулем японского внедорожника, не пострадала.
Водитель такси уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, чаще всего — за превышение скорости, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.