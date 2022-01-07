Водитель такси устроил лобовое столкновение на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Водитель такси устроил лобовое столкновение на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Водитель такси устроил лобовое столкновение на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Сегодня, 21:01ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»

Водитель такси пострадал в ДТП на подъезде к Нижнему Тагилу

Таксист лоб в лоб столкнулся с японским кроссовером на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу.

ДТП произошло утром седьмого января. 44-летний таксист за рулем Renault Logan мчался в сторону села Николо-Павловское, но не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где и влетел в кроссовер Toyota RAV4.

Фото:МБУ «Центр защиты населения»

Результатом столкновения стала черепно-мозговая травма у таксиста. Мужчина был госпитализирован. 41-летняя тагильчанка, находившаяся за рулем японского внедорожника, не пострадала.

Водитель такси уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, чаще всего — за превышение скорости, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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