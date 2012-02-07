Обращение Николая Наумова: требуется помощь парню, защитившему девушек

15 октября 2011 года по просьбе своей знакомой, Даниил встал на защитудевушки и двух ее подруг от пятерых подонков. Все знают, что Даня всегдапридет на помощь в любое время дня и ночи. В неравном противостоянииДаниил получил тяжелейшую черепно-мозговую травму с множественнымипереломами основания черепа и лицевого скелета. Один из преступников —трусов, когда Даниил уже лежал без сознания — прыгал у него на голове.Об этом сообщается на сайте в поддержку Даниила.