Обращение Николая Наумова: требуется помощь парню, защитившему девушек
7 февраля 2012, 14:05Происшествия
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Несколько месяцев назад брат жены Николая Наумова, популярного актера сериала «Реальные Пацаны», получил серьезные травмы. Сейчас Даниил находится в тяжелейшем состоянии, и российские врачи не могут ему помочь.
15 октября 2011 года по просьбе своей знакомой, Даниил встал на защитудевушки и двух ее подруг от пятерых подонков. Все знают, что Даня всегдапридет на помощь в любое время дня и ночи. В неравном противостоянииДаниил получил тяжелейшую черепно-мозговую травму с множественнымипереломами основания черепа и лицевого скелета. Один из преступников —трусов, когда Даниил уже лежал без сознания — прыгал у него на голове.Об этом сообщается на сайте в поддержку Даниила.
Для сбора средств на лечение Даниила в Израиле актер Николай Наумов записал видеообращение:
http://www.youtube.com/watch?v=j1H6kASSTGQ
Подробности на danilsafin.tf9.ru (сайт в поддержку Даниила Сафина).
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