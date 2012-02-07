Прокуратура ищет должностных лиц, виновных в смерти ребенка на спортивной площадке «Уралмаша»

Напомним, Антон Давлетгареев погиб 5 февраля, в воскресенье, при госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга. По версии врачей, смерть наступила из-за черепно-мозновой травмы, полученной от сильного удара по голове падающими футбольными воротами.

Известно, что ворота не были закреплены. Мальчики, игравшие с Антоном, говорят, что мальчик на шаткой конструкции не раскачивался, а просто выбил мяч из ворот.

При осмотре места происшествия установлено, что металлические ворота при натягивании сетки падают на землю. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень виновности конкретных должностных лиц так комментируют осмотр спортивной площадки в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Фото: «4 канал»