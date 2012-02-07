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Прокуратура ищет должностных лиц, виновных в смерти ребенка на спортивной площадке «Уралмаша»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура ищет должностных лиц, виновных в смерти ребенка на спортивной площадке «Уралмаша»

7 февраля 2012, 11:05Происшествия
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