В Екатеринбурге у 7-летней девочки земля ушла из под ног
7 февраля 2012, 11:25Происшествия
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Земля ушла из-под ног семилетней Юли, когда она возвращалась с родителями с прогулки. Инцидент произошел в субботу вечером возле стройки на улице Фронтовых Бригад. Асфальт проломился под ребёнком, но отец успел подхватить девочку.
Яму припорошило снегом, и в тёмное время суток её можно просто незаметить. Никаких сигнальных лент и ограждений за два дня так и непоявилось, только через несколько метров — объявление, сообщает 66.ru.
Родители ребенка собираютсяобратиться в прокуратуру.
Напомним, подобное ЧП случилось в центре Брянска 8 января. В промоину васфальте провалилась женщина с ребенком в коляске. Женщину спасли, аребенок выпал из коляски и был затянут в коллектор потоком воды. Еготело нашли спустя сутки.
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