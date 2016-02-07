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На трассе под Нижним Тагилом была погоня со стрельбой: полицейские ловили наркомана без прав на угнанном авто (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе под Нижним Тагилом была погоня со стрельбой: полицейские ловили наркомана без прав на угнанном авто (ФОТО, ВИДЕО)

7 февраля 2016, 11:05ПроисшествияАлександра Логинова
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