На трассе под Нижним Тагилом была погоня со стрельбой: полицейские ловили наркомана без прав на угнанном авто (ФОТО, ВИДЕО)

Как стало известно TagilCity.ru, утром пятницы на 181-м километре автотрассы «Екатеринбург – Серов» работники отдельного взвода ДПС межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» попытались остановить автомобиль марки Ford Foсus, двигавшийся по направлению Нижний Тагил – Серов. Управлявший данным транспортным средством водитель реагировать на сигналы полицейских не собирался. В результате патрульная машина с работниками органов охраны правопорядка начала преследование нарушителя.

Несмотря на включенные на полицейском автомобиле световые и звуковые специальные сигналы, управлявший иномаркой человек реагировать на требования полицейских прекратить движение не собирался. Более того – он создавал аварийную ситуацию на дороге, препятствуя обгону и кидая машину из стороны в сторону. Преследователи сумели определить, что в салоне уходящего от погони автотранспортного средства находится один мужчина, после чего ими был произведен предусмотренный служебными инструкциями предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, который ожидаемого эффекта не возымел. После этого открылся уже огонь на поражение – было сделано несколько выстрелов в левое заднее колесо уходящей от преследования машины.

В конце концов, примерно на 186-м километре автотрассы сидящий за рулем уходящего от погони автомобиля не сумел справиться с управлением и проследовал в кювет. Где и был настигнут и задержат работниками органов по охране правопорядка.

Водитель, житель Нижней Туры, 1983 года рождения, как выяснилось, никогда не имел прав на управление автотранспортными средствами. Более того, он находился на момент задержания в наркотическом опьянении, что и было зафиксировано по итогам медицинского освидетельствования.

По ходу процесса погони выяснилось, что Ford Focus, который догоняли кушвинские полицейские, был угнан. Оказалось, что похититель автотранспортного средства успел съездить на нем в Нижний Тагил и направлялся обратно.

Вчера же злоумышленник получил от мирового судьи 12 суток административного ареста. Но, конечно же, этим наказание игнорирующего полицию наркомана не ограничится. Впереди – ожидание наказание, которое будет вынесено за неповиновению требований работников органов охраны правопорядка и угон не принадлежащего ему автотранспортного средства.

Угонщик иномарки, кстати, оказался ранее неоднократно судимым, лишь только 27 января текущего года он в очередной раз отбыл наказание в местах лишения свободы.

Удивительно, что в данном происшествии не пострадал никто из случайных попутчиков этого неадекватного водителя. Напомним, в минувшую пятницу в Нижнем Тагиле было объявлено оперативное мероприятие, нацеленное на выявление водителей-нарушителей. Как видно, мероприятие возымело эффект.