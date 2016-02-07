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В Уральске мужчина заказал убийство своей дочери за 5 тысяч долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Уральске мужчина заказал убийство своей дочери за 5 тысяч долларов

7 февраля 2016, 09:40Происшествия
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