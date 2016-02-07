В Уральске мужчина заказал убийство своей дочери за 5 тысяч долларов
7 февраля 2016, 09:40Происшествия
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Причиной заказа стала возможность избежать оплаты алиментов.
В департамент внутренних дел передали информацию о том, что житель Уральска пытается организовать убийство своей 8-летней дочери и ее матери. Для исполнения задуманного он нанял ранее судимого 52-летнего мужчину в качестве киллера. В награду заказчик обещал убийце 5 тысяч долларов.
На данное преступление предприниматель из Уральска пошел, чтобы не делить имущество, бизнес и не оплачивать алименты на содержание и воспитание 8-летней дочери.
Заказчика и киллера задержали сотрудники полиции. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По данному делу ведется расследование.
Угрозы для жизни матери и ее ребенка нет. В данный момент они находятся под охраной сотрудников полиции.
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