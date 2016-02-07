В Уральске мужчина заказал убийство своей дочери за 5 тысяч долларов

В департамент внутренних дел передали информацию о том, что житель Уральска пытается организовать убийство своей 8-летней дочери и ее матери. Для исполнения задуманного он нанял ранее судимого 52-летнего мужчину в качестве киллера. В награду заказчик обещал убийце 5 тысяч долларов.

На данное преступление предприниматель из Уральска пошел, чтобы не делить имущество, бизнес и не оплачивать алименты на содержание и воспитание 8-летней дочери.

Заказчика и киллера задержали сотрудники полиции. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По данному делу ведется расследование.

Угрозы для жизни матери и ее ребенка нет. В данный момент они находятся под охраной сотрудников полиции.