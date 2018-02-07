Дом Александра Новикова сгорел в посёлке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге (ВИДЕО)
7 февраля, 09:30Происшествия
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В посёлке «Бухта Квинс», ситуация с которым известна в России, загорелся один из домов. Речь идёт о строящемся здании на улице Изоплитная.
Сюжеты: Екатеринбург
В дежурную часть МЧС сообщение о пожаре поступило в 15:10. На место были направлены 6 спецмашин, а также 15 пожарных.
Горело имущество на площади 150 квадратных метров. Дом находится на территории посёлка за забором.
Председатель ТСЖ посёлка Зиля Булатова подтвердила информацию о пожаре.
Она уточнила, что горит таунхаус. Дом принадлежит не пайщикам, а Александру Новикову, передаёт «E1.ru».
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Таунхаус, который горит, находится на территории посёлка, но нам не принадлежит. Земля, которая под таунхаусами, даже не арестована. До наших домов метров 100, наверное.
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Фото и видео: «E1.ru», служба спасения СОВА
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