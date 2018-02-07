Дом Александра Новикова сгорел в посёлке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В дежурную часть МЧС сообщение о пожаре поступило в 15:10. На место были направлены 6 спецмашин, а также 15 пожарных.

Горело имущество на площади 150 квадратных метров. Дом находится на территории посёлка за забором.

Председатель ТСЖ посёлка Зиля Булатова подтвердила информацию о пожаре.

Она уточнила, что горит таунхаус. Дом принадлежит не пайщикам, а Александру Новикову, передаёт «E1.ru».

Таунхаус, который горит, находится на территории посёлка, но нам не принадлежит. Земля, которая под таунхаусами, даже не арестована. До наших домов метров 100, наверное.

Фото и видео: «E1.ru», служба спасения СОВА