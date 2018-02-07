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Дом Александра Новикова сгорел в посёлке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дом Александра Новикова сгорел в посёлке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

7 февраля, 09:30Происшествия
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