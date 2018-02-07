Сотрудница консульства в Екатеринбурге оштрафована за хранение наркотиков
7 февраля, 10:30Происшествия
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42-летняя Юлия, советник по инвестициям и торговле генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге, была задержана с 3 граммами наркотика растительного происхождения. При задержании она пыталась выдать себя за безработную.
Сюжеты: Екатеринбург
Задержанная пояснила сотрудникам службы наркоконтроля, что наркотическое вещество она приобрела для собственного использования. Женщина призналась, что употребляет марихуану в течение нескольких лет, a с поставщиком запрещенного вещества знакома практически всю жизнь.
Обнаруженный у женщины малый вес наркотического вещества не позволяет возбудить в отношении нее уголовное дело, поэтому она была привлечена к административной ответственности с наказанием в 4000 рублей за незаконный оборот наркотиков, сообщает «ВЕК». У поставщика наркотических веществ были найдены 50 грамм наркотиков, сейчас он находится под домашним арестом.
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