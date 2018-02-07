Сотрудница консульства в Екатеринбурге оштрафована за хранение наркотиков

Задержанная пояснила сотрудникам службы наркоконтроля, что наркотическое вещество она приобрела для собственного использования. Женщина призналась, что употребляет марихуану в течение нескольких лет, a с поставщиком запрещенного вещества знакома практически всю жизнь.

Обнаруженный у женщины малый вес наркотического вещества не позволяет возбудить в отношении нее уголовное дело, поэтому она была привлечена к административной ответственности с наказанием в 4000 рублей за незаконный оборот наркотиков, сообщает «ВЕК». У поставщика наркотических веществ были найдены 50 грамм наркотиков, сейчас он находится под домашним арестом.