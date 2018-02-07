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Тагильская банда из 13 человек обвиняется в вооруженном разбое, насилии и грабеже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская банда из 13 человек обвиняется в вооруженном разбое, насилии и грабеже

7 февраля, 17:20Происшествия
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