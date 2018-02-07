Тагильская банда из 13 человек обвиняется в вооруженном разбое, насилии и грабеже

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 13 человек, которые с 2015 по 2016 год совершали разбой и ограбления в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. По версии следствия, четверо из них были участниками вооруженной банды.

Задержанные обвиняются в различных преступлениях в зависимости от их роли в группировке. Так, им предъявлено обвинение по 8-ми статьям, в том числе вымогательство, бандитизм, разбой, угроза убийством, незаконный оборот оружия и нанесение вреда средней тяжести здоровью человека.

В общей сложности от действий бандитов пострадали 14 человек. Нарушители насильственно похищали у них личное имущество и денежные средства, общий размер ущерба оценивается в 1,5 млн рублей.

Как пояснил представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых, во время спецоперации были задержаны 7 человек, остальных членов банды удалось выявить весной 2017 года. У фигурантов уголовного дела было изъято самодельное оружие, а также автомобили, отобранные у потерпевших. Среди жертв злоумышленников были также и выпускники детских домов.

Материалы по уголовному делу, объем которых составил 40 томов, находятся в суде. По результатам расследования также было составлено несколько уголовных дел в отношении соучастников банды, личности которых пока не были установлены.

Сейчас продолжаются мероприятия по выяснению и задержанию соучастников обвиняемых, пишет следственный комитет Свердловской области.