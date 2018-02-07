Убийца-татуировщик из Свердловской области крал у клиентов ценные вещи

9 ноября 2017 года в доме одной из деревень Белоярского района Свердловской области сотрудники полиции обнаружили обнаженное женское тело. Удалось установить, что погибшая работала продавцом сети магазинов «Пятёрочка». Накануне женщина вместе с новым знакомым приехала к себе домой. По версии следователей, в ходе встречи между ними произошёл конфликт, который завершился убийством.

Задержать подозреваемого полиции не удалось, так как после совершения убийства он скрылся из деревни и прятался вначале в Екатеринбурге, затем в Москве, Сочи и, наконец, в Краснодаре. При этом мужчина не тратил времени даром и во время бегства от правосудия успевал совершать другие преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, путешествуя из города в город, подозреваемый находил через сайты объявлений девушек, желающих сделать татуировку. Работу мужчина осуществлял на дому у клиентов. Под предлогом соблюдения правил гигиены он отправлял девушек в душ, а пока те мылись, похищал у них ценные вещи.

Для того, чтобы поймать неуловимого преступника, полицейские прибегли к «ловле на живца». Операция проходила в частном секторе Краснодара.

Оперуполномоченным уголовного розыска пришлось действовать по принципу «ловли на живца» и самим подавать объявление в Интернете о желании сделать рисунок на теле. Таким образом, в ходе кропотливой работы сотрудникам полиции удалось вычислить местонахождение подозреваемого, а затем и задержать его. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков, сдадут нервы рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

После задержания подозреваемого этапировали самолётом в Екатеринбург. На данный момент он находится под стражей в СИЗО-1, ожидая результатов расследования уголовного дела и суда.