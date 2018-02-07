Жители двух свердловских сёл в мороз лишились отопления: возбуждено уголовное дело

В сёлах Новоисетское и Мартюш в Свердловской области за неделю произошло около 10 аварий на теплосетях, из-за чего жители многоквартирных домов в мороз остались без отопления. По поводу ЧП прокуратура провела проверку. Было установлено, что с 23 января по 2 февраля были перебои с поступлением тепла не только в батареи в квартирах, но и в подъезды жилых домов.

При этом температура воздуха в Свердловской области была на 7-10 градусов ниже нормы и нередко опускалась до -40 градусов. Сотрудники ведомства выяснили, что ремонты теплосетей в сёлах летом 2017 года проводились со множеством нарушений. Так, вместо того, чтобы спаивать трубы, рабочие скрепляли их болтами. Из-за этого трубы лопались в процессе подачи горячей воды.

Также было установлено, что котельная ООО «СибНА», обслуживающая многоквартирные дома, не соблюдала температурный режим. В отношении гендиректора предприятия было возбуждено административное дело.

Прокуратура также направила требование в адрес руководителя ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа»», обслуживающего дома в сёлах с требованием устранить нарушения. Из-за оказания услуг, которые не отвечали необходимым требованиям для безопасности жильцов, было возбуждено уголовное дело, пишет интернет-газета Znak.