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Жители двух свердловских сёл в мороз лишились отопления: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители двух свердловских сёл в мороз лишились отопления: возбуждено уголовное дело

7 февраля, 19:20Происшествия
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