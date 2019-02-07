8-летний житель Лесного впал в кому после катания на местной горке

2 февраля 8-летний житель поселка Ис Нижнетуринского района при катании с горки, оборудованной для общего пользования, получил черепно-мозговую травму. Мальчик ударился головой при невыясненных обстоятельствах. Добраться до дома ребенку помогли соседи, они довезли его на машине. Мать мальчика вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу Нижней Туры.

По словам отца мальчика, в 15:00 медики вызвали реанимацию, так как ему требовалась операция. У ребенка диагностировали гематому и кровоизлияние в мозг. Его подключили к системе искусственной вентиляции легких.

В 01:25 прибыла комплексная бригада ТЦМК в составе анестезиолога-реаниматолога, детского травматолога и фельдшера, которые боролись за жизнь ребенка в течение 1,5 часов. После того, как состояние пострадавшего было стабилизировано, он был доставлен в городскую больницу №1 Нижнего Тагила.

По информации ГБУ здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр Медицины Катастроф», мальчик был госпитализирован в 05:00 3 февраля.

Врачи больницы Нижнего Тагила прооперировали ребенка, однако пока не дают каких-либо прогнозов. Мальчик находится в реанимации, он не приходил в сознание. По словам отца, у ребенка почечная, печеночная недостаточность и слабо работает сердце.