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8-летний житель Лесного впал в кому после катания на местной горке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Fire department 1256591 340

8-летний житель Лесного впал в кому после катания на местной горке

Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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