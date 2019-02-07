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Младенец с травмами головы доставлен на вертолёте из Нижнего Тагила в Екатеринбург
Сюжеты:
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Младенец с травмами головы доставлен на вертолёте из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: НССА
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