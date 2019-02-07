Младенец с травмами головы доставлен на вертолёте из Нижнего Тагила в Екатеринбург
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: НССА
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7-месячный ребёнок с травмами головы был доставлен из Нижнего Тагила в Территориальный центр медицины катастроф Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Транспортировка младенца на вертолёте в столицу Урала проводилась 4 февраля, о чём сообщает Национальная служба санитарной авиации.
У ребёнка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом теменной кости и субудральная гематома.
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Получить оперативный комментарий у Министерства здравоохранения Свердловской области редакции не удалось.
Ранее в инфекционной больнице Нижнего Тагила умер семимесячный мальчик, по информации СМИ, получивший травму головы.
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