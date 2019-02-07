Пенсионер в Новоуральске стрелял в соседа из самодельного револьвера
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области
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72-летний житель Новоуральска подозревается в покушении на убийство соседа.
29 января 2019 года пожилой мужчина поссорился с соседом. В ходе конфликта пенсионер достал самодельный «Наган» и выстрелил в 38-летнего мужчину, однако промахнулся. Сосед смог обезвредить пожилого мужчину, а затем он вызвал полицию.
Полицейские изъяли у пенсионера оружие, которое изготовлено из сигнального револьвера, а также самодельные патроны.
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Следователи выясняют, где и у кого мужчина приобрел пистолет и патроны, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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