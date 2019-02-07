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Пенсионер в Новоуральске стрелял в соседа из самодельного револьвера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионер в Новоуральске стрелял в соседа из самодельного револьвера

Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области
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