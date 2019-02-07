Спасатель-маньяк из Екатеринбурга обвинен еще в трех преступлениях

В октябре мужчина был осужден за ряд сексуальных преступлений и убийство одной из своих жертв. Всего бывший МЧСник был осужден за шесть преступлений и приговорен к пожизненному заключению.

Однако в ходе следствия были выявлены еще три эпизода, которые мужчина совершил в 2006 году. В их числе преступления против девушки 1988 года рождения, девочки 1996 года рождения и женщины 1946 года рождения.

Преступления совершались в лесу парка, расположенного в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Маньяк был задержан после убийство Ирины Вахрушевой в 2017 году.