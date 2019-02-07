Спасатель-маньяк из Екатеринбурга обвинен еще в трех преступлениях
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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36-летний бывший сотрудник МЧС, который ранее получил пожизненный срок за ряд преступлений, в том числе за изнасилование 10-летней девочки, обвиняется еще в трех преступлениях.
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В октябре мужчина был осужден за ряд сексуальных преступлений и убийство одной из своих жертв. Всего бывший МЧСник был осужден за шесть преступлений и приговорен к пожизненному заключению.
Однако в ходе следствия были выявлены еще три эпизода, которые мужчина совершил в 2006 году. В их числе преступления против девушки 1988 года рождения, девочки 1996 года рождения и женщины 1946 года рождения.
Преступления совершались в лесу парка, расположенного в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Маньяк был задержан после убийство Ирины Вахрушевой в 2017 году.
По сообщению пресс-службы СУ СК России по Свердловской области, материалы уголовного дела рассмотрены и направлены в суд.
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