Тагильские пикетчики получили штраф 500 рублей за нарушение ПДД
Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: скриншот видео/vk.com/ntzaperemeni
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Тагильские пикетчики, которых задержали во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и полпреда президента РФ Николая Цуканова, были оштрафованы на 500 рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пикетчиков из общественного движения «Тагил за перемены» выпустили из полицейского отделения. Одного из активистов оштрафовали на 500 рублей за передвижение по дороге при наличии тротуара, второму пикетчику было вынесено предупреждение за переход дороги в непредназначенном для этого месте.
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