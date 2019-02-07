Тагильские пикетчики получили штраф 500 рублей за нарушение ПДД

Пикетчиков из общественного движения «Тагил за перемены» выпустили из полицейского отделения. Одного из активистов оштрафовали на 500 рублей за передвижение по дороге при наличии тротуара, второму пикетчику было вынесено предупреждение за переход дороги в непредназначенном для этого месте.