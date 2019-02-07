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Тагильские пикетчики получили штраф 500 рублей за нарушение ПДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские пикетчики получили штраф 500 рублей за нарушение ПДД

Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: скриншот видео/vk.com/ntzaperemeni
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