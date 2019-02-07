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Учитель школы №95 в Нижнем Тагиле умерла во время больничного
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учитель школы №95 в Нижнем Тагиле умерла во время больничного

Сегодня, 13:46ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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