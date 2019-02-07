Учитель школы №95 в Нижнем Тагиле умерла во время больничного

51-летняя учитель математики в школе №95 умерла, находясь на больничном. Во вторник женщина сдала в поликлинике анализы и сегодня, 7 февраля, должна была прийти в школу, сообщают источники редакции TagilCity.ru.

Учитель была на больничном дома, в больницу не обращалась. И температура у нее высокая не поднималась – 37 с небольшим. Сегодня пришли родственники и сообщили, что она умерла,рассказал редакции TagilCity.ru собеседник.

В декабре 2018 года учитель ездила со школьниками в театр в Екатеринбург. И там, по информации источников редакции, ей стало плохо. Медики скорой помощи увезли женщину в больницу, где ей предложили остаться и пройти обследование. Однако она отказалась и после того, как самочувствие улучшилось, уехала в Нижний Тагил.

Напомним, что 25 января умерла одна из учениц школы №95. Предварительная причина смерти девочки – неизвестный вирус.