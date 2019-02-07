Владелец мебельного центра в Екатеринбурге избит сотрудниками ЧОП «СОВА»

В среду вечером, 6 февраля, в торговый центр в Екатеринбурге ворвались сотрудники ЧОП «СОВА», они повалили на пол директора торгового центра и начали его избивать. При этом в инциденте участвовали несколько человек. В результате избиения у мужчины диагностированы переломы ребер, сейчас он находится в медучреждении.

Как сообщили в полиции, по данному факту уже начата проверка, опрошены сотрудники охранной организации. После беседы с потерпевшим будет принято процессуальное решение.

Видео Видео: Tochkanews.ru