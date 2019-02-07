Владелец мебельного центра в Екатеринбурге избит сотрудниками ЧОП «СОВА»
В Екатеринбурге сотрудники ЧОП «СОВА», ворвавшиеся в торговый центр, избили директора мебельного центра.
В среду вечером, 6 февраля, в торговый центр в Екатеринбурге ворвались сотрудники ЧОП «СОВА», они повалили на пол директора торгового центра и начали его избивать. При этом в инциденте участвовали несколько человек. В результате избиения у мужчины диагностированы переломы ребер, сейчас он находится в медучреждении.
Как сообщили в полиции, по данному факту уже начата проверка, опрошены сотрудники охранной организации. После беседы с потерпевшим будет принято процессуальное решение.
Дочь потерпевшего предполагает, что конфликт мог произойти на почве бизнесс-интересов, пишет URA.RU. Также сообщается, что накануне бизнесмен приказал демонтировать лестницу на четвертом этаже торгового центра, а также закрыл доступ к торговым площадям железной дверью с замком. При этом там располагаются торговые площади, принадлежащие его экс-супруге.
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