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Владелец мебельного центра в Екатеринбурге избит сотрудниками ЧОП «СОВА»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владелец мебельного центра в Екатеринбурге избит сотрудниками ЧОП «СОВА»

Сегодня, 09:15ПроисшествияФото: Скриншот с видео Tochkanews.ru
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