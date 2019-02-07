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Водителя насмерть зажало между машинами на трассе Серов-Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водителя насмерть зажало между машинами на трассе Серов-Екатеринбург

Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: Серов-Екатеринбург/vk.com/ekb.serov
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