Водителя насмерть зажало между машинами на трассе Серов-Екатеринбург

Установлено, что ЧП произошло в 4 часа утра 6 февраля. Водитель на машине «МАЗ» осуществлял на сцепке буксовку другого грузовика, в момент движения сцепка оборвалась, водители обоих машин покинули транспортные средства, чтобы восстановить сцепку. В какой-то момент вторая машина начала непроизвольное движение, при этом водитель находился между грузовиками. Мужчину зажало между двумя большегрузами.