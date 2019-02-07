Водителя насмерть зажало между машинами на трассе Серов-Екатеринбург
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: Серов-Екатеринбург/vk.com/ekb.serov
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На автодороге Серов-Екатеринбург погиб водитель, его зажало между машинами.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что ЧП произошло в 4 часа утра 6 февраля. Водитель на машине «МАЗ» осуществлял на сцепке буксовку другого грузовика, в момент движения сцепка оборвалась, водители обоих машин покинули транспортные средства, чтобы восстановить сцепку. В какой-то момент вторая машина начала непроизвольное движение, при этом водитель находился между грузовиками. Мужчину зажало между двумя большегрузами.
К моменту приезда скорой помощи водитель скончался, сообщает паблик «Екатеринбург-Серов».
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