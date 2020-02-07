Главный инспектор Екатеринбургской таможни подозревается в распространении наркотиков

По словам инсайдера, таможенника задержали вместе с сообщником в момент закладки тайника. При обыске у Угренинова найдено еще 50 граммов наркотиков.

Собранные по данному факту материалы наши коллеги из ФСБ передали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье. Однако, учитывая статус задержанного, МВД планирует передать дело в СКР по подследственности,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.