Главный инспектор Екатеринбургской таможни подозревается в распространении наркотиков
Сегодня, 16:24ПроисшествияФото: Ура.ру
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В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан главный таможенный инспектор 32-летний Евгений Угренинов. Мужчина подозревается в распространении наркотиков в виде тайников с закладками, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам инсайдера, таможенника задержали вместе с сообщником в момент закладки тайника. При обыске у Угренинова найдено еще 50 граммов наркотиков.
Факт задержания сотрудника в пресс-службе Уральского таможенного управления подтвердили, но от комментариев отказались.
Собранные по данному факту материалы наши коллеги из ФСБ передали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье. Однако, учитывая статус задержанного, МВД планирует передать дело в СКР по подследственности,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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